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Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль

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Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль
Украина укрепляет границу на фоне миграционного кризиса. На этой неделе правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мероприятий на границе с Беларусью.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за гибридных угроз, вызванных при посредничестве России на белорусско-польской границе, мы должны быть готовы к любым сценариям. Поэтому Государственная пограничная служба получит более 66 млн грн для укрепления уязвимых участков границы. Еще более 108 млн грн будут направлены в Национальную гвардию для обеспечения дополнительных сил защиты", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, по состоянию на пятницу, 26 ноября, по данным Государственной пограничной службы Украины, на украинско-белорусской границе ситуация оставалась контролируемой, скопления групп незаконных мигрантов не наблюдалось. Но силовые подразделения готовы к любой ситуации, для этого в приграничных районах проводятся специализированные учения.

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Топ комментарии

  • До Коле ba14e1e4
    Странно, но чего-то мигранты к нам не рвутся. Наверное думают, что заблудятся в миллиарде деревьев.
  • Эразм Роттердамский 4a760266
  • Александр Ивашин 054948b9
    Мигрантьі "рвутся" туда , куда их под конвоем подвезут силовики . Дойдет очередь и до нашей границьі . Худший вариант , что их запустят через ОРДЛО , на убой .
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