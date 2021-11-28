Правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мер на границе с Беларусью, - Шмыгаль

Украина укрепляет границу на фоне миграционного кризиса. На этой неделе правительство выделило 175 млн грн на усиление охранных мероприятий на границе с Беларусью.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Из-за гибридных угроз, вызванных при посредничестве России на белорусско-польской границе, мы должны быть готовы к любым сценариям. Поэтому Государственная пограничная служба получит более 66 млн грн для укрепления уязвимых участков границы. Еще более 108 млн грн будут направлены в Национальную гвардию для обеспечения дополнительных сил защиты", – отметил Шмыгаль.

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Напомним, по состоянию на пятницу, 26 ноября, по данным Государственной пограничной службы Украины, на украинско-белорусской границе ситуация оставалась контролируемой, скопления групп незаконных мигрантов не наблюдалось. Но силовые подразделения готовы к любой ситуации, для этого в приграничных районах проводятся специализированные учения.