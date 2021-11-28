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Глава Минздрава Франции Веран не исключает, что штамм "омикрон" циркулирует по стране: Подтверждение - вопрос нескольких часов

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Глава Минздрава Франции Веран не исключает, что штамм "омикрон" циркулирует по стране: Подтверждение - вопрос нескольких часов
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что новый штамм COVID-19 "омикрон" может уже циркулировать во Франции.

Об этом сообщают европейские СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока нет подтверждения, но это вопрос нескольких часов", – заявил он журналистам в центре вакцинации в Париже.

В последнее время штамм COVID-19 "омикрон" обнаружили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был обнаружен на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Топ комментарии

  • молодой рабочий
    «Видишь суслика?
    - Нет.
    - А он там есть
  • VOLVO XC 70
    меня интересует когда этот Демонизм борьбы С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ ЗАКОНЧИТСЯ смотрю власти так понравилась роль Гитлера..что прям наиграться не могут....И что должно прекратить демонизацию абсурда от властей и так называемых ученых??? падение кометы на планету с размером в стадион, прилет инопланетян, атомная война, Явление Христа Народа???? что???!
  • wittmann1980
    Французы, Итальянцы, Голландцы уже порядком получали от всей этой фигни, скоро начнут переходить от мирных протестов к нормальным действиям, которые приведут их к возврату прав и свобод, следующий шаг будет - зачистка стран от исламских ублюдков, сидящих на пособиях и бесконечно рожающих будущих преступников. В противном случае - конец европейской цивилизации.
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