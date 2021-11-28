Дожди, мокрый снег и ветер 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено 29 ноября в Украине. КАРТА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".
В часности, 29 ноября в восточной части Украины, днем и в центральных областях сильные дожди, в Карпатском регионе мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).
Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
На остальной территории дожди. Ночью в восточной части, днем и в центральных областях ожидаются дожди, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
В Киеве и Киевской области 29 ноября днем порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Облачная погода, ночью без существенных осадков, днем дождь.
Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°, по области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.