Дожди, мокрый снег и ветер 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено 29 ноября в Украине. КАРТА

29 ноября на всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение, украинцев ожидают дожди, мокрый снег и сильный ветер до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".

В часности, 29 ноября в восточной части Украины, днем ​​и в центральных областях сильные дожди, в Карпатском регионе мокрый снег и дождь. Ночью в южных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

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На остальной территории дожди. Ночью в восточной части, днем ​​и в центральных областях ожидаются дожди, на юге и востоке отдельные грозы, лишь ночью в северных областях без существенных осадков.

Температура ночью 4-9° тепла, днем ​​9-14°, на юге до 16°; в северных областях ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°.

Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в южных и восточных, днем ​​в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 29 ноября днем ​​порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности). Облачная погода, ночью без существенных осадков, днем ​​дождь.

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Ветер преимущественно юго-западный 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем ​​7-9°, по области ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°.



