В Нидерландах обнаружили новый штамм коронавируса "омикрон" у 13 туристов из ЮАР

Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) подтвердил заражение новым южноафриканским штаммом коронавируса 13 пассажиров, прибывших в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне, об этом говорится в сообщении института.

Там напомнили, что рейсы голландского национального перевозчика KLM прибыли в аэропорт Скипхол 26 ноября. После тестирования на коронавирус положительный результат сдал 61 из 624 прибывших пассажиров. Их отправили на самоизоляцию в отеле вблизи аэропорта Амстердама. Чтобы определить, о каком именно варианте коронавируса идет речь, тестовые образцы отправили в Национальный институт здравоохранения для дальнейшего анализа.

"В этом продолжающемся исследовании секвенирования вариант "омикрона" был идентифицирован в 13 положительных тестах. Расследование еще продолжается. Новый вариант можно найти в других тестовых образцах", - говорится в сообщении.

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Для людей, прибывших из африканских стран (ЮАР, Ботсвана, Малави, Лесото, Свазиленд, Намибия, Мозамбик и Зимбабве), в Нидерландах открыли специальный телефонный номер 0800-5005, по которому они могут записаться на тестирование.

"Важно, чтобы лица, недавно приехавшие в Нидерланды из одной из вышеперечисленных стран риска, пошли на карантин и остались дома. Даже если нет жалоб, а также если были вакцинированы или ранее дали положительный результат на COVID-19", - призвали в RIVM.

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