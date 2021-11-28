Следующее заседание ВСК ВР – 3 декабря. Работаем над передачей базы российских наемников в международные организации, - Безуглая

Следующее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины состоится в пятницу, 3 декабря.

Об этом написала в Фейсбуке глава Комиссии и заместитель председателя Комитета Совета по вопросам нацбезопасности и обороны нардеп Марьяна Безугла ("Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание ВСК - пятница 14:00. Детали о брифинге впоследствии. Работаем над передачей в международные организации базы российских наемников", - отметила она.

Ранее Безугла сообщала, что на следующем заседании ВСК также рассмотрит следующие вопросы:

* прорабатываем все, что случилось и опубликовано в отношении вагнеровцев после промежуточного отчета ВСК, включая дезинформационную активность РФ;

* продолжаем исследование Иловайска, формируем список лиц для вызова, учитывая данные обработанных материалов и ВСК ВРУ предыдущего созыва;

* ВСК уже получила исследование разведки относительно боев за Дебальцево, знакомимся, план действий;

* начинаем работу по Медведчуку, собралось много материалов, не имеем права медлить.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.