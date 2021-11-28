Самолет из Киева не смог приземлиться в Одессе из-за тумана и вернулся в Борисполь

Самолет, выполнявший рейс из Киева в Одессу, не смог приземлиться из-за густого тумана и вернулся в столицу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Думская".

Борт Boeing 737-8HX авиакомпании Bees Airlines вылетел из Киева в 5:44, на 20 минут позже расписания, и прибыл в Одессу в 6:56, однако из-за тумана не пошел на посадку и сделал несколько кругов над городом, а затем направился обратно в столицу.

В 8:25 самолет приземлился в аэропорту "Борисполь".

В то же время, как отмечает Думская, одесский аэропорт успешно принял следующий самолет в 8:36 – из Стамбула прибыл Airbus 321 Турецких авиалиний.

Читайте также: Сильный туман на несколько часов "парализовал" аэропорт Одессы