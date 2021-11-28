Найдено тело третьего погибшего в пятиэтажке в Новой Одессе, - ГСЧС

28 ноября в 16:10 в г. Новая Одесса спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Подчеркивается, что тело мужчины было извлечено из-под завалов в 16:10. Таким образом, в настоящее время вследствие взрыва погибли три человека.

Отмечается, что в настоящее время подразделения ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники (2 крана ГСЧС) продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску возможного заблокированного человека. Аварийно-спасательные работы проводятся непрерывно и организованы посменно (личный состав меняется через каждые полчаса). На месте развернуто две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание). Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

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Напомним, утром 27 ноября в городе Новая Одесса (Николаевская область) в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. Частично разрушены 4 и 5 этажи. Обнаружены пять пострадавших, трое из них умерли.