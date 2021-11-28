ГБР возбудило уголовное производство против главреда Цензор.НЕТ Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке

Следователи ГБР изучают видео, выложенное главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым на его странице в соцсети "Фейсбук", в рамках начатого уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "По оккупантам - огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно и с тренировок, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину, - говорится в сообщении.

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В ГБР подчеркнули, что все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, выложенного Юрием Бутусовым, будут проверены.

"В том числе в порядке статьи 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) и статьи 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению. По предварительным выводам, событие произошло за пределами зоны ООС. Но общество получит полный и исчерпывающий ответ после детальной проверки", - подчеркнули в ГБР.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.