С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС
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С начала суток 28 ноября огневой активности российских террористов на Донбассе не зафиксировано.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".