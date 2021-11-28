С начала суток нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 28 ноября огневой активности российских террористов на Донбассе не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

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