Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

Швейцарцы на референдуме в воскресенье, 28 ноября, поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты. Согласно прогнозам компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63 процента жителей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну", об этом информирует AFP.

Выносимый на референдум закон является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался против коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.

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Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".

В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз, высказываемых противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.

Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и вызвать жестокую реакцию проигравшей стороны.

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