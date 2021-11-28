Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну", об этом информирует AFP.
Выносимый на референдум закон является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался против коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.
Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".
В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз, высказываемых противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.
Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и вызвать жестокую реакцию проигравшей стороны.