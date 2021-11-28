Новости • Коронавирус и карантин

Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов

6 18090
Швейцарцы на референдуме поддержали закон о действии в стране COVID-сертификатов
Швейцарцы на референдуме в воскресенье, 28 ноября, поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты. Согласно прогнозам компании GF Bern, проводившей опрос на выходе с участков, "за" проголосовали 63 процента жителей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну", об этом информирует AFP.

Выносимый на референдум закон является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, свидетельствующим о том, что человек прививался против коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и мероприятия.

Читайте также: Референдум по отмене некоторых ограничений, связанных с коронавирусом, состоится в Швейцарии

Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон дискриминационный, а в стране через него создана система "апартеида".

В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз, высказываемых противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.

Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и вызвать жестокую реакцию проигравшей стороны.

Читайте также: Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на COVID-19 для граждан, пересекающих линию разграничения, - посольство. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    У вменяемых людей по другому не бывает. Поэтому и живут как в Швейцарии, а не как в Раше.
  • VOLVO XC 70
    вменяемых???!!!! серьезно впервые вижу как люди свободные натягивают с усердием идиотов себе на шею вервку и ногами выбивают табурет..... хотя если они утвердили эвтанацзию то явно у Швейцарии в головках людей давно что то закоротило....
  • PREDATOR PREDATOR
    Там вже всюди ліваки. Стають на коліна перед бандитами, на спортивних змаганнях,наприклад.Добробут зробили не ліваки, а ті хто вже повмирали, або на пенсії. І всі вони торгують з москалями, а московські олігархи поскупляли пів Європи.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости