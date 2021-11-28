Два человека погибли вследствие столкновения грузовика с "Таврией" в Запорожье

В Запорожье грузовой автомобиль "Новой почты" столкнулся с "Таврией". Водитель и пассажир легковушки погибли.

Эту информацию Укринформ подтвердили в полиции и "Новой почте", информирует Цензор.НЕТ.

"В воскресенье, 28 ноября, в 11:30 грузовой автомобиль "Новой почты" в Запорожье столкнулся с двигавшимся навстречу легковым автомобилем. По предварительным данным, легковой автомобиль занесло на дороге, вследствие чего его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. К сожалению, погибли водитель и пассажир легкового автомобиля", - сообщила пресс-секретарь Дирекции по корпоративным коммуникациям группы компаний "Новая почта" Оксана Тарасенко.

Водитель "Новой почты" не пострадал.

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