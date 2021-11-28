"Открытие ГБР дела против Бутусова – идиотизм и публичный акт выборочного правосудия. Стыд и позор!" - Аваков

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков считает возбуждение ГБР уголовного производства против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "идиотизмом и публичным актом выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть".

Об этом он заявил на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Возбуждение ДБР дела в отношении Юрия Бутусова - это идиотизм и еще один публичный акт выборочного правосудия против инакомыслящего, критикующего власть. Воскресные торопыги-подхалимы демонстрируют мстительность обиженной власти. И не имеет значения, от самого президента идет команда или от его приспешников. Стыд и позор!" – написал Аваков.

Напомним, сегодня, 28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство против главного режактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова из-за видео, выложенного им в Фейсбуке.

Раньше, 26 ноября во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.