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Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"

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Германия призвала США не вводить санкции против "Северного потока-2"
Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток-2". Это якобы может ослабить доверие страны к США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится, что Германия "полна решимости" достичь двусторонних договоренностей с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время, страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.

Однако введение санкций против "Северного потока-2" ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

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Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

  • будет применять решительные публичные заявления;
  • будет оценивать прекращение будущих политических встреч;
  • будет рассматривать ограничения на российские проекты.

В то же время подробности ограничений не указаны.

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Топ комментарии

  • Bird Jackdaw
    "застосовуватиме рішучі публічні заяви" остановите мо ор!!!
  • офшор 95 без табу
    Дякуйте фрау Ріббентроп, яка, як і наркоман, приймає з усіх боків.
  • Erlich Bachman
    А те, що відбувається зараз вже використання газу як зброї, чи ще ні?
    Єврошльондри німецькі, блджад.
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