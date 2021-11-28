В УГО опровергли увольнение сотрудников из-за дрона журналистов над резиденцией Зеленского на Прикарпатье
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.
"Недавно журналист интернет-издания "Украинская правда" Михаил Ткач сообщил очередную неподтвержденную "инсайдерскую" информацию о том, что в Управлении государственной охраны Украины были уволены военнослужащие якобы за то, что они не сбили летающий над Гутой дрон... Официально сообщаем: все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.
Отдельно в Управлении госохраны заявили о "намерении обратиться в суд по этому поводу".
Напомним, журналист Михаил Ткач сообщил, что из Управления государственной охраны уволили сотрудников, не сбивших дрон журналистов-расследователей над государственной резиденцией "Синегора" в карпатской деревне Гута, когда там были президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они находились там по случаю дня рождения последнего.