Производство относительно поста журналиста Бутусова открыто по факту, а не против личности, - ГБР

Уголовное производство начато не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Об этом сказано в публикации пресс-службы Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"Обращаем внимание журналистов и лидеров общественного мнения, что уголовное производство начато не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту".

В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия, как дело. Есть уголовное производство, открытое по тому или иному факту, и пока никому не выдвинуто подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще.

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В случае необходимости ГБР может предоставить журналисту бесплатную юридическую консультацию.

В частности, предметом расследования является установление обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию.

Еще раз подчеркиваем: никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения.

ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления стали предметом нашего производства", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе, Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео с "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР открыло уголовное производство из-за указанного видео.