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Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill

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Администрация Байдена блокирует ужесточение санкций в отношении "Северного потока-2", - The Hill
Администрация президента США Джозефа Байдена во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном противодействует введению Конгрессом более жестких санкций в отношении российского энергетического проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что 22 ноября США ввели санкции против связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве российского газопровода.

Но команда Байдена избегает более жестких действий, опасаясь противостоять Германии – важному союзнику в борьбе с изменением климата и ограничением растущего глобального влияния Китая.

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По информации The Hill, госсекретарь США Энтони Блинкен призывает сенаторов-демократов блокировать поправку к законопроекту об оборонном бюджете на следующий финансовый год, которую в начале ноября предложили шесть республиканцев во главе с главой комитета Сената США по международным отношениям Джеймсом Ришем. Эта поправка предусматривает введение санкций против оператора проекта Nord Stream 2 AG и других участвующих в сертификации трубопровода компаний.

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Топ комментарии

  • Freken
    А що ви хочете з ліваків? А багато українців аж стрибали від радощів за Бідона. придурки.
  • Vedana
    Сектанти не повірять все одно.
    У них - одна мантра.

    Але цікаво, що заспівають, коли цей великий дружок України вкотре наплює на Конгрес.
  • Bird Jackdaw
    Трамп вводив санкції Байден блокує Продажність політиків була є і буде
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