Только враг мог начать производство относительно медийщика за мотивационное видео "по оккупантам огонь", - журналист Николов о действиях ГБР против Бутусова

Государственное бюро расследований ошиблось, начав производство по указанному в публикации Юрия Бутусова факту.

Такое мнение высказал журналист Юрий Николов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу избавиться от ощущения, что имидж Зеленского рушат русские "кроты" в его собственном окружении. Только враг мог додуматься возбудить уголовное дело против медийщика за мотивационный видос "по оккупантам огонь". Всегда, в любой драке нужны жесты, поднимающие боевой дух бойцов. На танках рисовали "на Берлин" именно с этой целью, для демонстрации боевого духа. И вот ермаково-татаро-портновское отребье в ГБР решает, что именно такой мотивационный видос Юрия Бутусова вредит безопасности Украины и позволяет агрессорам давить на нас. И влепили дело за развязывание и ведение агрессивной войны. Реально не понимаю, как Зеленский не видит, что творят его же люди", - заметил медийщик.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

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В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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