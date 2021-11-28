Объявление ГБР о "проверке фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова, это имеет признаки уголовного правонарушения, - юрист ИМИ Сафаров

Медиа-юрист "Института массовой информации" Али Сафаров называет действия Государственного бюро расследований давлением на главного редактора онлайн-издания "Цензор.Нет" Юрия Бутусова.

Об этом он сообщил в комментарии "Детектору медиа", передает Цензор.НЕТ.

По словам юриста, такое давление имеет признаки препятствования работе журналиста, что является уголовным правонарушением в соответствии с частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины.

"Любой государственный орган, в том числе следственный орган, должен действовать в рамках закона (часть 2 статьи 19 Конституции Украины), - сказал Али Сафаров. - Государственное бюро расследований является органом досудебного следствия. Оно может проводить досудебное расследование, однако со строгим соблюдением Уголовного процессуального кодекса. Для ГБР не предусмотрено "проверять законность выложенных фото, видео и т.д." Все следственные действия в соответствии со статьей 214 Уголовного процессуального кодекса могут проводиться исключительно после регистрации события в Едином реестре досудебных расследований. И это не "проверка", а именно следственные действия: допросы, экспертизы и т.д.

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По словам Али Сафарова, Государственное бюро расследований не имело права разглашать фамилию человека, подозреваемого в совершении уголовных правонарушений, "так что нельзя в одном сообщении совмещать "проверку по статьям Уголовного кодекса Украины" и фамилию конкретного журналиста Бутусова. Это запрещено и Конституцией, и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом, и другими законами. Наличие или отсутствие состава правонарушения должно быть доказано по установленной процедуре".

Юрист отмечает, что статьи, упомянутые в сообщении Государственного бюро расследований - статья 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения) и статья 437 УКУ (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) - вообще не касаются гражданских, если нет дополнительных обстоятельств.

"Именно объявление на странице ГБР о начале "проверки фактов" можно считать давлением на журналиста Бутусова. Такое давление на журналиста имеет признаки уголовного правонарушения в соответствии с частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины", - сказал Али Сафаров.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

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28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".