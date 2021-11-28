В конце января 27 российских дипломатов уедут из США, - посол РФ Антонов

Около 30 российских дипломатов и их семьи должны покинуть Соединенные Штаты Америки 30 января.

Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в видеоинтервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Наших дипломатов высылают... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров", - заметил он.

Напомним, в конце октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

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