ГБР само сообщило об уголовном производстве в отношении Бутусова, так что теперь должно определить процессуальный статус журналиста и обратиться в Офис генпрокурора, - Загребельская

В первом сообщении ГБР отмечает, что уголовное производство возбуждено, а во втором, что никаких расследований против журналиста Юрия Бутусова не проводится.

На это обратила внимание в Facebook бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019 гг.) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"В первом сообщении ГБР отмечает, что в рамках уже открытого уголовного производства "проверяет законность действий журналиста".

Уже во втором сообщении идет речь о том, что никакого расследования против журналиста не проводится, потому что у ГБР нет на это полномочий и расследовать они могут исключительно преступления против должностных лиц.

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Но слова "ГБР проверит законность действий журналиста" не отнимешь "взад". Итак, теперь ГБР имеет:

- определить процессуальный статус журналиста в уголовном производстве и обеспечить соблюдение его процессуальных прав как лица, в отношении действий которого осуществляется проверка;

- безотлагательно уведомить Офис генерального прокурора о том, что они осуществляют "проверку законности действий журналиста", чтобы прокурор определил подследственность, поскольку у ГБР нет полномочий проводить "проверки законности действий журналиста";

- безотлагательно сообщить Офису генерального прокурора, что, при отсутствии полномочий на то, они "проверяли законность действий журналиста", что может свидетельствовать о совершении должностными лицами ГБР уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 171 УК Украины, для соответствующего реагирования", - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".