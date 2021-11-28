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Великобритания созывает министров здравоохранения G7, чтобы обсудить шаги касательно нового штамма COVID-19

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Великобритания созывает министров здравоохранения G7, чтобы обсудить шаги касательно нового штамма COVID-19
Распространение штамма коронавируса Оmicron должно стать предметом рассмотрения на заседании руководителей Минздрава стран G7. Его созывают власти Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Правительство Великобритании созывает 29 ноября срочное заседание министров здравоохранения стран "Большой семерки" (G7) для обсуждения распространения нового Omicron-варианта коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лондон уже объявил о мерах по противодействию распространению штамма Оmicron. В частности, каждый прибывающий в Великобританию обязан сделать ПЦР-тест и находиться на изоляции до получения результатов.

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Топ комментарии

  • Alexander Tsvelikh
    Бред в чистом виде. Даже для того чтобы установить что имеет место быть новый штамм, а не необычная симптоматика у некоторых заболевших, нужно до полутора месяцев на секвенирование генома. Далее, нужно полученные данные распространить всем правительствам в мире. Они должны провести подготовку своих лабораторий для тестирования на новый штамм.
    Сказочники.
  • viktor gugo
    Вирус опасен или не очень, люди болеют или не болеют, НО на всякий случай нужно еще всех проколоть "хуже не будет" ! Где то это уже звучало.
  • Bogdan Resvii
    > "Он "хакнул" часть мРНК человека и встроил ее в свою последовательность !!! "

    Мб2$#@%!!! Ну пойди попытайся хоть что-то почитать про то, что такое мРНК, какова её роль и почему фраза "встроить последовательность в мРНК человека" показывает уровень образования бабки на лавке. Видосы на ютубе посмотри, если с чтением и пониманием туго.
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