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Ярош о преследовании Бутусова и Соколовой: Перед возможным широкомасштабным вторжением РФ действия власти выглядят как провокация

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Ярош о преследовании Бутусова и Соколовой: Перед возможным широкомасштабным вторжением РФ действия власти выглядят как провокация
Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош напомнил властям о свободе слова.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я не демократ… И считаю своей главной обязанностью защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Но хочу обратиться к Верховному Главнокомандующему и его непосредственным подчиненным: свобода слова в нашем государстве – одна из основных ценностей. И "мочить" журналистов-государственников нельзя..."

Я о Янине и Юрии.

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Это не 112-й, "Нюзван", ZIK, "Наш", "Интер" или какой-нибудь другой кремлевский пропагандистский рупор!

Это украинские журналисты. И тут, ребята, вы попали "в штангу"...

Лучше дайте обратно, потому что будет беда.

А перед возможным широкомасштабным вторжением войск Эрефии ваши действия выглядят как провокация.

Не будите беды", - призвал политик.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Борислав Береза

    3 ч. ·



    А Володимир Зеленський не просто мерзотник, а ще й мстивий покидьок. Але, щось мені підказує, що Юрій Бутусов їм не по зубах, та ці йолопи їм подавляться. Ту дурню, яку ОП зараз запускає, спускати їм не можна. Це не що інше, як намагання Зеленського використати своє службове становище для персональної помсти. Шут грається у царя? Загрався...
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    2 ч. ·



    #ПідтримуюБутусова.

    Юрій Бутусов нам може подобатись чи ні - це право кожного. Але факт є фактом: влада починає терор в стилі 30х років.

    Не згоден? Задаєш багато питань? Не хочеш зради країни? Проти корупції та брехні? Отримуєш справи від ДБР, політичні переслідування та незаконні дії влади.

    Сьогодні під прицілом всі. Кожен хто може сказати щось проти лінії «необільшовиків».

    Не зважаючи на власні позиції ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПІДТРИМАТИ Бутусова. Адже завтра на його місці може бути кожен.

    Не дамо погрожувати розправою!
    Не дамо брехати про «держпереворот».
    Не дамо перетворити Україну на Росію.

    Зеленський остаточно переходить всі межі.
    Або Україна, або нас остаточно перетворять на болото у власній країні.

    Підтримуєте?
    Максимальне поширення!
  • Vova 6708a7cc
    Ярош прав, за Бутусова может и собраться майдан, а Ростов не безразмерный.
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