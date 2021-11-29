Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной "непонятным и неоправданным"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО, в Риге состоялась встреча Йенса Столтенберга, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.
"Мы также обсудили непонятное и неоправданное наращивание российской военной силы вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации", - отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг него.
"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.