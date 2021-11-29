Столтенберг считает наращивание военной силы РФ вблизи границы с Украиной "непонятным и неоправданным"

НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам в Украине и вокруг него.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАТО, в Риге состоялась встреча Йенса Столтенберга, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

"Мы также обсудили непонятное и неоправданное наращивание российской военной силы вблизи Украины. Мы призываем Россию к прозрачности, снижению напряженности и деэскалации", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО и ЕС демонстрируют единство и высокий уровень сотрудничества в противодействии вызовам на границе с Беларусью, а также в Украине и вокруг него.

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"НАТО сохраняет бдительность. Мы готовы защищать всех союзников. И мы продолжим оказывать нашему партнеру Украине политическую и практическую поддержку. И мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии здесь, в Риге, на встрече министров иностранных дел стран НАТО на этой неделе", - добавил генсек НАТО.