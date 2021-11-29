Бабченко призвал Зеленского прекратить губительную деятельность, в том числе преследование Бутусова: Стране не нужен еще один Майдан

Каждое открытие рта Владимира Зеленского в прямом смысле стоит Украине очень дорого.

Об этом рассуждает в фейсбуке журналист Аркадий Бабченко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ко многому привык, но действия нынешней власти Украины ошеломляют журналиста каждый день.

"ДБР открыло против Юрия Бутусова уголовное дело за планирование, развязывание и ведение агрессивной войны. Перечитайте эту строчку еще раз. С первого её сложно понять. Открыло за его вопросы Владимиру Зеленскому. Я не знаю, как это комментировать. Я не хочу это комментировать. Да тут и нечего комментировать. Тут из всех комментариев необходимо только одно слово - п#з-дец. Больше тут и нечего говорить", - пишет Бабченко.

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Он призвал президента прекратить губительную для страны деятельность.

"Это агония, Владимир Александрович. Хужe того. Это ошибка. Возьмите себя в руки. Вы столько раз повторяли на пресс-конференции, что вы - Президент Украины, что пора бы уже поверить в это Вам самому. И, главное, осознать это. Что Вы - не просто лох какой-то. А Президент восьмой год ведущей войну страны. Ну, так уж вот получилось. К сожалению. Страны, которой в данной ситуации совсем не нужен еще один Майдан. Еще один период - в этот раз, правда, я надеюсь, предельно короткий, потому что за вас-то уж точно никто не будет расстреливать на Институтской украинский народ, но тем не менее - еще один переходный период безвластия и безвременья. Досидите оставшиеся два с половиной года. Пожалуйста. Я Вас прошу. И тихо-мирно езжайте в Ростов танцевать на каблуках дальше про страну, готовую с обеих сторон. И все будут счастливы. И Вы вернетесь к своему любимому делу. Единственное которое умеете делать хорошо. И Газпром отвалит Вам мильярды мульенов, чтобы только видеть у себя на корпоративных подтанцовках бывшего президента. И аплодисментов, которые Вам так нужны, у Вас там будет выше крыши. И Украина вздохнет поспокойнее. Это не сложно. Для этого нужно только лишь одно. Записывайте свои видеоролики. И - всё. И просто больше ничего руками не трогайте", - убежден журналист.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".