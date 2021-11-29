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Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш

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Евросоюз и НАТО должны подавать РФ сигнал, что в случае эскалации будут "очень четкие последствия", - премьер Латвии Кариньш
Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией вблизи границ Украины и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия.

Об этом 28 ноября на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Кариньша, в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, одна из них – концентрация войск РФ возле границы Украины.

Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за этой ситуацией и посылали России четкий сигнал о том, что эскалация будет иметь последствия, подчеркнул премьер Латвии.

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Еще две угрозы, по мнению Кариньша: миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС, а также искусственный рост цены на газ в Европе.

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – отметил Кариньш.

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Топ комментарии

  • Макс Колесниченко
    Для подачи сигналов надо раздать им фонарики.
  • Garry Grant
    Какой сигнал? Разговоры друг с другом о том,что надо подать сигнал? Так эти разговоры уже месяц идут. А поубедительнее есть чего-нибудь?
  • POWER 39709ae8
    Путин всю Европу коррумпировал. ГазПром состоит из властей Европейских. Меркель тоже туда пойдет наверное... Ценности Европы - это коррупция, лицемерие, предательства. Они помогают не Украине, а России. Сколько Европа и США в Украину влили денег - фигню, а сколько в Россию влито сотен миллиардов долларов. Вот и все ценности гнилости. Путин пойдет в атаку, а ЕС сначала лицемерно обеспокоиться, а потом Путину денег еще дадут сотни миллиардов за газ и нефть, чтобы Россия еще больше гадила Украине и всему миру. Были бы они нормальными, то они бы войска и технику перебросили в Украину, чтобы воевать плечом к плечу, тогда и Путин не полезет никуда. А бездействие поощряет Путина на создание бедствий кругом. Украине нужно было уже вернуть ядерное оружие за столько лет войны. Только Ядерное оружие остановит врагов от нападения, а Запад не помогает Украине, а дурит и обдирают при помощи кредитов, чтобы с процентами вернули деньги и такими суммами дают деньги - миллиардами долларов, чтобы проценты были тоже миллионы долларов, просто за то, что дали в долг. И одновременно ведут войну с РФ, при помощи Украины. Украина - лох, которого со всех сторон кидают. Только с ядерным оружием слово Украины станет весомым и нападать больше никто не будет. Никакого плана Маршала не дают Украине. Ничего, кроме того, что Украина в сфере влияний - России и Запада и продолжается холодная война, как в Корее разделенной. Украина не на Германию похоже с Берлинской стеной выстроенной красной армией, а на Корею. На Афганистан похожи, что используют для давления на врага Россию, но они не ведут войну, а ведут торговлю с РФ. На Украину им срать всем. Злит, что Запад не оказывает никакой существенной помощи. Ну ничего, что они посеют, то и будут пожинать, что русские солдаты будут стучать в окна стран Европы и будут захватывать Европейские страны и куски стран и по похожим схемам, как они в Украине захватывали. Украине не помогает никто, потому что им похер на Украину - они ее используют и разрушают и также грабят, как русские и олигархические мафии. Пусть Запад присылает войска и помогает строить оборонные сооружения и помогает обороняться. Запад дыбилы - кормят монстра, который съест потом их же самих. Россия многими уровнями воевать будет, не только военными...
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