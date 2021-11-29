Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет достаточных данных, подтверждающих большую опасность Omicron-штамма по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом Delta.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.

"Пока не понятно, легче ли Omicron передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая Delta", - говорится в сообщении.

Также не ясно, указывают в ВОЗ, вызывает ли штамм Omicron более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, в том числе Delta.

Для выяснения степени тяжести инфицирования Omicron-штаммом потребуется от нескольких дней до нескольких недель, признают в организации. При этом подчеркивается, что все варианты COVID-19, включая доминирующий в мире Delta-штамм, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, в частности наиболее уязвимых людей, поэтому ключевой остается профилактика и вакцинация.

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В ВОЗ также отмечают: по предварительным данным, люди, переболевшие COVID-19, могут легче повторно заразиться Omicron-штаммом по сравнению с другими вариантами. Но и в этом вопросе информация ограничена. "Больше информации об этом будет доступно в ближайшие дни и недели", - резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщалось, ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, Omicron. По предварительным данным, этот вариант может быть более опасным, чем предыдущие.