Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что штамм коронавируса "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.
"Пока не понятно, легче ли Omicron передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая Delta", - говорится в сообщении.
Также не ясно, указывают в ВОЗ, вызывает ли штамм Omicron более тяжелое заболевание, чем другие варианты коронавируса, в том числе Delta.
Для выяснения степени тяжести инфицирования Omicron-штаммом потребуется от нескольких дней до нескольких недель, признают в организации. При этом подчеркивается, что все варианты COVID-19, включая доминирующий в мире Delta-штамм, могут вызвать тяжелое заболевание или смерть, в частности наиболее уязвимых людей, поэтому ключевой остается профилактика и вакцинация.
В ВОЗ также отмечают: по предварительным данным, люди, переболевшие COVID-19, могут легче повторно заразиться Omicron-штаммом по сравнению с другими вариантами. Но и в этом вопросе информация ограничена. "Больше информации об этом будет доступно в ближайшие дни и недели", - резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.
Как сообщалось, ВОЗ 26 ноября назвала новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, Omicron. По предварительным данным, этот вариант может быть более опасным, чем предыдущие.