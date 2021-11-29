Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что истерика, которую нагнетают англосаксонские и украинские СМИ, а также сам президент Украины Владимир Зеленский, неприемлема.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.

"Эта истерика, которая сейчас нагнетается в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее совершенно неприемлемой", – заявил он.

"Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно ведет себя, абсолютно безосновательны и неверны по существу", - заявил Песков, комментируя высказывания Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин "должен публично сказать" об отсутствии планов нападения на Украину.

Обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса на Донбассе, считает представитель Кремля.

"Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку (Украины. - Ред) по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием", - сказал Песков.

Он также обратил внимание, что "Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого".

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"Россия - абсолютно миролюбивая страна, которая заинтересована в хороших отношениях со своими соседями", - заверил представитель Кремля.

При этом представитель Кремля оставил без ответа вопрос о якобы переданном через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана списке на обмен удерживаемыми лицами.

"Список - без комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос, получен ли этот документ российской стороной.

Напомним, во время пресс-марафона, состоявшегося 26 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин должен сказать официально, что Россия не планирует вторжение в Украину.

"От россиян постоянно слышно, что чего-то не хватает для встреч. Если они не думают об эскалации.... когда и я говорю, что мы точно никуда не наступаем, точно это знаю, то россияне и президент РФ тоже должны публично это сказать, что "мы не планируем", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готова к разговору.