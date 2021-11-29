В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США

В пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков, во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев - Барселона", охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев – Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта приобрели у неизвестного в Украине за 10 000 долларов США.

Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаеве подросток за 250-650 грн предоставлял доступ к фейковому приложению "Дія", где можно было создать COVID-сертификат, - прокуратура