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В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США

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В аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили сразу пять армян с поддельными паспортами, которые они приобрели за 10 тыс. долларов США
В пункте пропуска "Борисполь" по результатам анализа и оценки рисков, во время повторной проверки пассажиров рейса "Киев - Барселона", охранники границы обнаружили пятерых граждан Армении, предоставивших для проверки загранпаспорта граждан Украины, которые содержали признаки частичной подделки, а именно замену страницы с учредительными данными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По результатам опроса пограничники установили, что трое взрослых и двое детей пересекали государственную границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении на рейс "Киев – Тбилиси", а после пребывания в зале ожидания выбрали другой рейс, на который попытались сесть уже с другими паспортными документами.

Поддельные паспорта приобрели у неизвестного в Украине за 10 000 долларов США.

Пограничники привлекли нарушителей к административной ответственности и запретили въезд в Украину на 3 года.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Пошерстите по рынкам, так вы найдёте там не 5 и сотни таких армян.
    И чего им дома не сидиться? Аааааа, сделали из своей страны подпарашное говно, и сдрыстнули из неё, "патриёты" херовы.
  • валерий коренев 41e3634f
    Армяне, ***??? Пистюлей и сбросить с самолета над их исторической родиной, нам не хватает еще к евреям армян хитрожопых!!!!!!!!!!!!!!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    вылетали по своим армянским как-бы в Тбилисо, а по факту с купленными украинскими загранпаспортами ломились с купленными заранее билетами на рейс в Европу) хитрожопые ары))только забыли зачекиниться
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