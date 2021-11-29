В Киеве 5 декабря в рамках "Марафона, который никто не хочет бежать" состоится забег в бронежилетах

Народный Герой Украины, полный кавалер ордена "За мужество", офицер ВСУ Павел Чайка инициирует проведение в Киеве забега в бронежилетах в рамках акции "Марафон в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать"

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Цель "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" - напомнить о войне в Украине.

"Хотелось бы напомнить людям в глубоком тылу о том, что их спокойная жизнь напрямую зависит от тех, кто защищает их на фронте", - пояснил Чайка.

Он инициирует в рамках "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать", забег в Киеве в бронежилетах.

"Если по улицам Киева будет бежать организованная группа людей в бронежилетах, этого почти невозможно не заметить", - пояснил он.

Провести забег планируют 5 декабря в День волонтера и в канун Дня ВСУ.

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"Поэтому я призываю всех собраться 5 декабря в 11:00 возле Военного госпиталя (в Киеве. - Ред.) и подхватить эстафету участия в "Марафоне в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать". Бронежилет каждый подбирает себе по силам, это в первую очередь символ.… Понятно, что пробежать полумарафон с бронежилетом - нелегкая задача, но не все его осилит, но главное всем вместе одновременно собраться в одном месте возле Военного госпиталя, и всем вместе начать забег, и каждый пробежит столько, сколько сможет Так же как и эти 8 лет не все преодолели дистанцию ​​от начала и до конца, но каждый, кто принимал в этом марафоне участие, сделал неоценимый вклад в защиту Украины от российского нашествия", - призвал Чайка.

Каждый желающий может присоединиться к "Марафону в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" и сделать это онлайн.