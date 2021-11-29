В Киеве 5 декабря в рамках "Марафона, который никто не хочет бежать" состоится забег в бронежилетах
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Цель "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" - напомнить о войне в Украине.
"Хотелось бы напомнить людям в глубоком тылу о том, что их спокойная жизнь напрямую зависит от тех, кто защищает их на фронте", - пояснил Чайка.
Он инициирует в рамках "Марафона в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать", забег в Киеве в бронежилетах.
"Если по улицам Киева будет бежать организованная группа людей в бронежилетах, этого почти невозможно не заметить", - пояснил он.
Провести забег планируют 5 декабря в День волонтера и в канун Дня ВСУ.
"Поэтому я призываю всех собраться 5 декабря в 11:00 возле Военного госпиталя (в Киеве. - Ред.) и подхватить эстафету участия в "Марафоне в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать". Бронежилет каждый подбирает себе по силам, это в первую очередь символ.… Понятно, что пробежать полумарафон с бронежилетом - нелегкая задача, но не все его осилит, но главное всем вместе одновременно собраться в одном месте возле Военного госпиталя, и всем вместе начать забег, и каждый пробежит столько, сколько сможет Так же как и эти 8 лет не все преодолели дистанцию от начала и до конца, но каждый, кто принимал в этом марафоне участие, сделал неоценимый вклад в защиту Украины от российского нашествия", - призвал Чайка.
Каждый желающий может присоединиться к "Марафону в Нью-Йорке, который никто не хочет бежать" и сделать это онлайн.