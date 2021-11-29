На Бурштынской ТЭС произошел взрыв, пять человек госпитализированы, - ГСЧС

На Бурштынской ТЭС Ивано-Франковской области произошел взрыв, пять человек госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

28 ноября в 22:12 спасателям поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что произошел взрыв на БуТЭС.

По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла и получили ожоги два работника, которые госпитализированы в лечебные учреждения.

"Седьмой энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу четвертый энергоблок. В настоящее время работает семь блоков, на работу станции событие не повлияло. На месте работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области".

По информации приемного отделения Бурштынской ГБ госпитализированы в лечебные учреждения пять человек. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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