Власти РФ планируют провести массовую психодиагностику россиян по их профилям в соцсетях

Российские власти заинтересовались использованием искусственного интеллекта для анализа психологического состояния россиян по их учетным записям в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "КоммерсантЪ".

Указывается, что грант на исследования в этой области от Аналитического центра при правительстве получил Институт системного программирования им. Иванникова (ИСП). На основе работы должна появиться технология психодиагностики по анализу данных профиля соцсети.

Она призвана помочь бороться с группами смерти, вовлечением граждан в террористическую деятельность и экстремизмом, считают в правительстве. Но, по мнению юристов, применение такой технологии может противоречить действующему законодательству по защите персональных данных.

ФГБУ "Институт системного программирования им. В. П. Иванникова" 23 ноября объявил тендер стоимостью 36 млн руб. (более 13 млн грн) на проведение исследования о возможностях использования искусственного интеллекта для психологической диагностики личности по социальным сетям. Итоги конкурса подведут уже 29 ноября. Подрядчик должен выполнить работы до 1 сентября 2024 года. Из тендерной документации следует, что на проведение исследования институт получил грант от Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ), который является генеральным заказчиком проекта. Размер гранта не уточняется.

В тендерной документации заказчик отмечает, что распространение технологий, использующих цифровые следы для анализа личности, "открывает широкие возможности по оценке личности и прогнозированию ее поведения без осуществления психологического тестирования, требующего его добровольного согласия".

К одному из источников этих следов относятся социальные сети, "накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности".

Для анализа аккаунтов в соцсетях предполагается использовать технологии искусственного интеллекта.

"Программой исследовательского центра ИСП РАН предусмотрено в том числе создание доверенной технологии диагностики свойств личности", - рассказали в пресс-службе АЦ.

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Там объяснили, что ее планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения, а также "распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития".

"Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности", - отметили в АЦ.

Потенциально, массовая психодиагностика профилей россиян в социальных сетях может противоречить действующему законодательству, считает преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов: "В конце прошлого года были приняты поправки к закону о персональных данных, согласно которым опубликованные гражданами данные могут использоваться для какого-либо анализа только с их согласия". Предлагаемое использование данных нарушает права и интересы граждан на тайну частной жизни, считает эксперт.

"Когда мы выкладываем фотографии в соцсетях, мы рассчитываем, что они будут интересны нашим друзьям и знакомым, - поясняет он. - Однако получается, что некий ФГБУ будет собирать ваши данные и присваивать вам "оценки личности", проводить "психологическую диагностику", цели которой непонятны".

Даже если человек не ограничил доступ к информации, опубликованной в соцсетях, она защищается законом о персональных данных, на обработку должно быть получено отдельное согласие, которое будет содержать условия и ограничения обработки информации третьими лицами, подчеркивает директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович: "Еще больше вопросов вызывает перспектива обработки подрядчиком данных из соцсетей, которые человек не делает публичными". В таком случае, отмечает эксперт, подрядчик также должен будет получать от граждан отдельное согласие на анализ этой информации.