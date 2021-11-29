Новости • Скандалы в Слуге народа

"Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк

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"Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк
В партии "Слуга народа" планируется создать дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься анализом различных громких "зашкваров" нардепов политсилы.

Об этом в интервью LB.ua заявила глава партии Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

"Что мы будем точно делать - создадим условно дисциплинарную комиссию (название может быть другим). Я предлагаю ее как высший орган партии. На базе нашей фракции в парламенте мы обсуждали возможность создания так называемого нравственного совета. Даже разрабатывали положение, но это ничем не закончилось", – рассказала Шуляк.

"Партия берет на себя инициативу создания дисциплинарной комиссии или нравственного совета, которая могла бы заниматься анализом, вынесением определенных рекомендаций, что делать в разных громких и не очень зашкварах или народных депутатов, или депутатов местных советов. Будем честными, скандалы есть. Мы иногда на них очень поздно реагируем, иногда не реагируем вообще. Кто должен формировать реакцию? Каким образом? По каким принципам? Это нигде не прописано. Поэтому создание этой дисциплинарной комиссии актуально", - добавила глава партии.

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Топ комментарии

  • Володимир Бурмей
    Коли вся партія включно з фракцією є зашквареною то навіть ідея створити протизашкварну комісію є зашкваром...
  • Герхард
    ТТ - Трухин и Тищенко.
    Арахамия
    и дальше по списку...

    Какие блин комиссии нужны, чтобы увидеть их зашквары?

    А никакие комиссии для этого не нужны. А комисси нужны, чтобы выявлять не лояльных к ЗЕ депутатов среди СН.
  • Сергей Хунта
    ... і Безуглу поставити на чолі, щоб вкрай всіх заплутати, окільки практика показує, що вона не тільки незрозуміло-що робить, а озвучує свої дії взагалі на неземному діалекті.
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