МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в ряд африканских стран из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон"

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по приезде в Украину", - говорится в сообщении.

В МИД также рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Посольство Украины в Южно-Африканской Республике открыло круглосуточную "горячую линию" для предоставления консульской помощи: +27 681 987 112. Электронная почта: [email protected].

Украинские граждане также могут обратиться за помощью на "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 1657. Электронная почта: [email protected].

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