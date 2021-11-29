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ГБР работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды, - нардеп "Голоса" Рудик

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ГБР работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды, - нардеп "Голоса" Рудик
Глава партии "Голос" Кира Рудик считает, что ГБР совершает выборочное правосудие.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады в интервью.

По словам нардепа, сейчас ГБР не расследует дела Майдана, а также ни одно из представлений по делу "вагнеровцев".

"Но оно очень быстро реагирует, когда речь идет о людях, оскорбляющих президента, или главу его офиса. Это касается и журналиста, господина Бутусова, достаточно правдиво и открыто говорившего с президентом на пресс-конференции, и Гео Лероса, довольно неудачно реагировавшего на выступление президента и т. д. Вопрос уже не в том, что происходит, а в том, что у нас ГБР не является независимым органом и работает на удовлетворение внутренних амбиций президента и его команды", - подчеркнула Рудик.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    А сейчас вообще деятельность всех правоохранительных органов направлена на защиту власти от общества.
  • 5 копійок
    Зелене ДБР.
  • Чайка Київ
    Янелох наробив і набазікав стільки лайна, що можна ставити лайк під кожною викривальною статею, незалежно від симпатій чи антипатій до її автора.
    "Маладой риг" Вова, об'єднує країну не гірше ніж його старший тофаріщ овоч, на корпоративах чкого він кривлявся.
    Хоча, чому дивуватися? І того, і цього курують тіж самі кацапи.
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