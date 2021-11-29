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Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"

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Сильное чувство усталости без потери вкуса или обоняния, - врач из ЮАР рассказала о симптомах штамма коронавируса "Омикрон"
Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", впервые обнаруженного в ЮАР, в отличие от других вариантов, проявлялись в легкой форме.

Об этом The Telegraph сообщила южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила о новом штамме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были "очень уставшими", около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый случай нового опасного COVID-штамма обнаружили в Европе.

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Топ комментарии

  • viktor gugo
    Если устал = инфецирован. Срочно за бустерной устало поплелся.👍
  • Vitia Ma
    Так это все признаки похмелья Небось мусульманские страны для себя водку открыли
  • Ybaldy
    Где то пропустили штам Одибилон, с втратой здорового глузду.
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