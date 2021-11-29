Минобороны о возможности вторжения РФ в Украину: В обществе сеют страх и панику, мы готовы ко всем сценариям

Угроза полномасштабного нападения на Украину со стороны России вполне реальна.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Даже если мы говорим об обострении, то речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины. Но такое обострение у нас происходит регулярно. То есть ВСУ, наша разведка, министерство обороны – мы наблюдаем бесконечное движение российских войск вдоль границы, на временно оккупированные территории. Таких периодов очень много, когда то увеличивается угроза, то уменьшается. Сейчас мы считаем, что эта ситуация действительно сейчас можно говорить об обострении, но она такая же, как весной это было", - пояснила Маляр.

По ее словам, параллельно с сообщения об обострении ситуации на границе началась мощная информационная кампания, которая "фактически сеет страх в украинском обществе, сеет панику".

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"И на фоне этих заявлений, что действительно есть обострение, что есть информационная мощная кампания, которой скажем, не было весной, Россия ищет любой малейший повод для того, чтобы реализовать свои планы. Поэтому сегодня что угодно может стать тем пусковым крючком и быть использовано Россией ради провокации. Здесь важно понимать, какой бы ни был сценарий, мы к этому сценарию готовы", - добавила Маляр.