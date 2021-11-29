В "Слуге народа" не могут найти заявление Разумкова на вступление в партию. Заявления о выходе тоже не было, - Шуляк

В "Слуге народа" до сих пор не могут найти заявление бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата Дмитрия Разумкова на вступление в партию.

Об этом глава политсилы Елена Шуляк рассказала в интервью LB, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне до сих пор непонятно (является ли сейчас Разумков членом партии "Слуга народа". - Ред.). Пока не можем найти его заявление", - сказала она.

Шуляк уточнила, что его заявления о выходе из партии не было. В то же время она отметила, если Разумков был главой партии, должно быть хотя бы заявление на вступление, которое пока не удается найти. "Но думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", - констатировала глава политсилы.

Отвечая на вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата, Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично, однако, по ее мнению, не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Она также сообщила, что этот вопрос не обсуждался на съезде партии "СН".