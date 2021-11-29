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"Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента

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"Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков", – советник Офиса Президента
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, существует план по ликвидации главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Арестович заявил, что Бутусова якобы "используют черные политические аферисты". Кроме того, он назвал журналиста "черным пропагандистом".

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически. История с выстрелом из орудия показала это совершенно точно", - заявил советник главы. ОП.

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой - он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. ... Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку", - добавил Арестович.

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"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остаётся уже очень недолго- счёт пошёл на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе", - акцентировал советник Ермака.

"Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать. Заодно, я специально озвучил это как возможный сценарий. То, что публично озвучено кем-то, потом режиссёрам этого действа сложнее реализовывать, а граждан - сложнее вводить в заблуждение", - подытожил Арестович.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 01
Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 02
Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков, – советник Офиса Президента 03

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    люся ти дебіл.
  • Small Jerboa
    Похоже, в ОП кокса на всех не хватает.
    И некоторые "радники" плотно сидят на героине!
  • Small Jerboa
    Стули пельку, зрадофыл!
    Адепт "массонских заговоров".
    Никто, не делает больше для начала Майдана-3, чем САМ ЗЕЛЕНСКИЙ!
    И наратив "а то Путин нападет" - НЕ РАБОТАЕТ вот уже 8 лет!
    Напал, УЖЕ ДАВНО НАПАЛ.
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