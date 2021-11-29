Журналистка Дуцик о деле Бутусова: Президента накручивают и толкают на ложный путь, проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком

Призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Бутусова Комиссии журналистской этики абсолютно манипулятивны.

Об этом в Facebook сообщила блоггер, заслуженная журналистка Украины, член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Диана Дуцик, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, призывы ряда представителей власти, как от Арестовича, дать оценку действиям Юрия Бутусова Комиссии журналистской этике абсолютно манипулятивны.

"Сейчас я высказываю личную позицию, которая не является официальной позицией КЖЭ. Манипулятивны они по следующим причинам: ситуация уже вышла из плоскости этики и стала политической, поскольку возбуждено уголовное дело. Я считаю это дело давлением на журналиста и давлением на свободу слова. КЖЕ могла бы рассмотреть видео Бутусова и саму ситуацию, если бы не было уголовного дела и к нам обратились бы за разъяснениями по поводу такой практики в условиях войны", - отметила Дуцик.

Она подчеркнула, что рассмотрение ситуации сугубо в нравственной плоскости невозможно.

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"Мы можем по-разному относиться к Бутусову или к его действиям. Но я точно знаю, мы входим в сложный период, когда проблемы со свободой слова нарастают, как снежный ком. И они уже несут угрозу безопасности страны. Мне очень досадно, что власть не понимает этого, и отдельные представители накручивают президента и толкают его по ложному пути. История показывает, что это всегда плохо заканчивалось для страны", - подытожила Дуцик.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".