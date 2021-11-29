С сегодняшнего дня на портале "Дія" заработают услуги оформления и перерасчета пенсии, - Минцифры

Назначение или перерасчет пенсии можно произвести на портале "Дія".

Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Ежегодно более миллиона украинцев оформляют назначение или перерасчет пенсии. Теперь все это можно сделать на портале "Дія". Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку", - говорится в сообщении.

"Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку - и все. Заявление сделано в форме анкеты, где нужно отвечать "да" или "нет". Теперь всего несколько кликов и ни одной минуты в очереди.

Это особенно актуально в условиях пандемии. Ведь онлайн-услуги помогут людям постарше предотвратить лишние риски заболеть в очередях", - добавили в Минцифры.

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