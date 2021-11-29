Ермак и Демченко даже не допрошены. В ОП ставят себя над Законом и не защищаются. Вместо этого направляют силовиков и следователей против меня - журналиста, - Бутусов. ВИДЕО

Руководство ГБР показало свои непрофессионализм и зависимость от Офиса Президента, возбудив уголовное дело, по сути, за журналистскую деятельность.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире телеканала Украина 24.

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"Против меня возбудили абсолютно безумное и незаконное дело, противоречащее всем украинским законам. В связи с этим хочу напомнить, что действующий и.о. председателя ГБР Сухачев провалил экзамен, когда подавался на конкурс главы ГБР, но все равно был назначен на руководящую должность. Это какое-то чудо. Это все сделано по заказу. Могу сказать, что в Украине организуется управляемый хаос, а организуется он из Кремля. Заказчиками дела против меня являются именно россияне из-за того, что по 437-й статье - планирование, развязывание и ведение агрессивной войны, ГБР возбудило дело против меня, но за восемь лет войны по этой статье ГБР не возбудило дело против Владимира Путина. Это похоже на анекдот: Президент России, отдавший приказ стрелять в украинцев и пославший сюда войска, по этой статье не проходит а прохожу я – украинский журналист", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов заявил о намерении поучаствовать в запланированных на первое декабря акциях протеста возле Офиса Президента.

"После того, как против меня возбудили уголовное дело, я должен прийти и рассказать людям о том, что происходит в стране. Это действительно позорно, когда есть тяжкие преступления, серьезные доказательства... а расследования нет. Не то, что никого не отстранили от должностей - ни Ермака, ни Демченко, а даже не допросили. То есть ОП ставит себя сверх Закона. Они даже не защищаются. Зато посылают силовиков и следователей против меня - журналиста, чтобы закрыть мне рот", - объяснил Бутусов.

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