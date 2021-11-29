Нардеп "Голоса" Железняк о преследовании журналистов: Не надо превращать ГБР в инквизицию

Парламент должен отреагировать на преследование журналистов.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на Согласительном Совете заявил нардеп голоса Ярослав Железняк.

"Мне могут не нравиться заявления любого представителя средств массовой информации, но это его право и точно это не зона ответственности ГБР. И не надо превращать ГБР в какую-то инквизицию в отношении тех, кто не согласен с центральной линией власти", - подчеркнул политик и добавил, что сейчас "ГБР почему-то решило гоняться за независимым журналистом Юрием Бутусовым, Яниной Соколовой и др.".

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

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Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Кроме того, 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикацией расследования журналистки Янины Соколовой о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев" - возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.