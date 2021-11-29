Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Светлодарска из гранатометов, - штаб ООС
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В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Так, в районе Светлодарского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
В прессцентре штаба ООС подчеркнули, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.