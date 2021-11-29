Новости

"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги

91016
"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги
Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором обсудят ряд законопроектов.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

Ресурсный законопроект №5600;

  • №6297 – о выделении из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина;
  • №6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;
  • другие важные вопросы повестки дня парламента", - говорится в сообщении.

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год.

Также читайте: "Слуги народа" планируют создать дисциплинарную комиссию для анализа "зашкваров" нардепов, - Шуляк

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Роспил бабла пошел!
    Юзик себе еще одну дачу под Киевом построит.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Я так прнял 1 миллиард задолжености перед бойцами уже погасили? НЕ?
    Или Коломойскому отдали.
  • Колыван Спикер
    Шабаш Зеленой тупорылой воровитой Нечисти!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости