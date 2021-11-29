"Слуги народа" сегодня проведут заседание фракции: Обсудят ресурсный законопроект, выделение средств на поддержку бизнеса и местные дороги

Фракция "Слуга народа" проведет заседание, на котором обсудят ряд законопроектов.

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 в КВЦ "Парковый" состоится заседание фракции "Слуга Народа", на котором народные депутаты планируют обсудить приоритетные вопросы работы Верховной Рады на текущей неделе.

Ресурсный законопроект №5600;

№6297 – о выделении из госбюджета 3 млрд гривен в поддержку бизнеса в период карантина;

№6298 – о выделении дополнительных средств на местные дороги;

другие важные вопросы повестки дня парламента", - говорится в сообщении.

Кроме того, народные депутаты совместно с Министром финансов Сергеем Марченко обсудят основные положения Государственного бюджета на 2022 год.

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