В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году

В Верховной Раде зарегистрирован как безотлагательный проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.