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В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году

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В Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений в 2022 году
В Верховной Раде зарегистрирован как безотлагательный проект Закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Документ №6359 зарегистрирован сегодня, 29 ноября. Отмечено, что он передан на рассмотрение руководству ВР.

Впрочем, сам текст законопроекта отсутствует. Отметим, что инициатором данного проекта является президент Владимир Зеленский.

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    так тож віська хла і лукашенко як раз і будуть, зелефіл ти наш зелеботний))
  • Віталій Павлов
    Це про кацапські війська,чи як?
  • Зэлэный_Змий
    Да ну, разве можно ожидать зрады от такого патриота как Зеля? Он же: 1) не лох, 2) ему 42+1 годика, 3) он ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий, 4) найвэлычнишый лидер современности, 5) и от повесток в рашке он не прятался. Ни одного раза из тех четырёх.
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