На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС. ФОТО
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Спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны Винницкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в телеграмме.
29 ноября в 09:05 вблизи г. Немиров на одном из местных предприятий из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.
По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС производится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.
От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.