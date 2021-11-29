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На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС. ФОТО

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Спасатели ликвидируют последствия утечки аммиака из железнодорожной цистерны Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в телеграмме.

29 ноября в 09:05 вблизи г. Немиров на одном из местных предприятий из железнодорожной цистерны из-под горловины произошло испарение безводного аммиака.

По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС производится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.

От ГСЧС привлечены 25 человек и 6 ед. техники. Жертв и пострадавших нет.

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На одном из предприятий Винницкой области произошла утечка аммиака: спасатели пытаются осадить ядовитое облако, - ГСЧС 01
Фото: ГСНС

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Топ комментарии

  • Alex 13 e8c21eac
    в твоей сраке
  • Alex 13 e8c21eac
    и авария на ТЭС. и аммиак. хмммм... а не диверсии ли это? что думает по этому поводу начальник президента товарищ ермак?
  • Alex 13 e8c21eac
    тебе какая разница? зато примечательно то, что ты и не отрицаешь свой статус проткнутого. иди маня парашу домывай. скрепонска херова
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