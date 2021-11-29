"Когда государство - преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало", - Грозев

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, как ему удалось создать собственный расследовательский проект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Одним из важных факторов Грозев назвал смелость пробовать вещи, которые другие пробовали и у них не получалось.

"Понимание, что можно еще что-то сделать, чего разведка, полиция, прокуроры не могут сделать. Это понимание, что есть дырки в системе, что они из лени или невозможности, например, пересекать границы… Я всегда говорю, что одна из самых больших проблем правоохранительных органов Европы – это то, что они могут работать только по букве закона. И из-за того, что есть понятие суверенности правовых систем, когда государство нарушает международное право, ему нельзя ничего сделать. То есть когда Россия совершает убийства или организует взрывы складов, единственное, что им удается, – это задать вопрос России: "Вы это сделали?" И получают ответ: "Нет, это не мы". И все закрывается на этом", – отметил журналист.



По его словам, именно это позволило расследователям найти свою нишу – можно искать доказательства любыми средствами.



"Когда государство – преступник, ты не должен соблюдать законы, которые это же государство придумало. Так что, может быть, это смелость пробовать то, что другие не пробовали. Это одна из причин. Вторая – отсутствие лени. То есть когда человек работает с девяти до пяти и работа требует разрешить какой-то казус или преступление, то это одно дело. А когда это твое хобби, ты можешь и вечер, и выходной, и каникулы посвятить этому. Это дает намного больше возможностей решить такой казус. Ведь чтобы его решить, ты должен его понять. А чтобы понять, ты должен держать в голове все эти факты постоянно, а не только приходить на работу и смотреть, что было. И вот, я думаю, многие из нас именно этим и занимаются. Поэтому получается", – рассказал Грозев.

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