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Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков

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Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков
На сегодняшний день не ведется подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это говорит о том, что в ближайшее время такой встречи не будет.

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Нет, сейчас не ведется", - ответил он на вопрос, не ведутся ли в настоящее время переговоры о возможной встрече Путина и Зеленского.

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Топ комментарии

  • Александр Ивашин 054948b9
    Та , да ! В Москве зато ведут подготовку встречи с президентом США , только Байден о встрече не знает .
  • Envoy
    Вот и хорошо . И наш и ваш не в себе .
  • Vitaliy Darmits
    Срати на путіна . Перемогли гітлера , переможемо й путлера.
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