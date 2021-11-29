Пока подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется, - Песков

На сегодняшний день не ведется подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Это говорит о том, что в ближайшее время такой встречи не будет.

Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Нет, сейчас не ведется", - ответил он на вопрос, не ведутся ли в настоящее время переговоры о возможной встрече Путина и Зеленского.

Также читайте: Кремль обвинил Зеленского в нагнетании истерики: Россия - миролюбивая страна и не готовит никаких наступлений ни на кого