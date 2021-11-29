Лица, находившиеся в странах, где обнаружен штамм "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину, - Минздрав

Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус штамма "Омикрон", должны пройти самоизоляцию после возвращения на Родину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявили участники селекторного совещания с президентом Украины, которое состоялось 29 ноября.

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры по предотвращению заражения граждан Украины этим штаммом коронавируса. В частности, для путешественников, проведших в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самозащиту.

"Исследования нового штамма продолжаются. Ожидается, что больше информации будет доступно в ближайшие недели. Но уже сейчас мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где был выявлен новый штамм. На правительственном совещании в понедельник утром принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории определенных стран Южной Африки более 7 дней в течение последних 14 дней. В дальнейшем перечень стран может быть расширен", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Минздрав отметил, что находящиеся на территории указанных стран украинцы должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания.

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