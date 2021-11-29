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Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине, - Грозев

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Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине, - Грозев
Расследовательская группа Bellingcat считает взрывы на военных складах в Украине частью цепочки взрывов, которую российская внешняя разведка организовала по всей Европе.

Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Есть расследование, которое долго идет, – по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе", – ответил Грозев на вопрос, занимается ли группа сейчас каким-либо расследованием, связанным с Украиной.

Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, которая организовала взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, скорее всего, нелегальным способом – расследователи смогли отследить ее уже на границе с российской стороны.

"Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы", – подчеркнул Грозев.

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  • Чайка Київ
    Ось і побачимо, за що ви так переживаєте
  • Olexandr Ivashura
    Зе -шмарклів відчуваю чекає велике розчарування бо 100% виявиться що склади підривав не Порошенко.
  • Иван Иван 31509c93
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